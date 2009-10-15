ДАІ проведе в Києві профілактичну операцію «Пішохід»

Операцію «Пішохід» проводить столична Державтоінспекція з 15 по 31 жовтня.

Як повідомили УНІАН у Відділі зв`язків з громадськістю УДАІ ГУМВС України в м. Києві, за 9 місяців нинішнього року на дорогах столиці трапилось 917 дорожньо-транспортних пригод за участю пішоходів. В них 85 чоловік загинуло і 881 отримав травми. “Зважаючи на те, що практично половина всіх дорожніх негараздів в місті трапляється за участю цієї категорії учасників дорожнього руху, керівництво столичної Державтоінспекції прийняло рішення провести вищезгадану операцію. Її основна мета – зниження кількості дорожніх пригод з пішоходами. Упродовж двох тижнів інспектори ДПС більше уваги звертатимуть на те, щоб водії давали можливість пішоходам без остраху переходити дорогу «зеброю». І, звичайно ж, ДАІ посилить нагляд за самими пішоходами, аби вони, в свою чергу, поводили себе обачно”, - зазначається в повідомленні.

«Правила дорожнього руху в рівній мірі порушують як водії, так і пішоходи. Щодня наші співробітники виявляють до 100 фактів неправильного переходу вулиці. У той же час з початку року складено більше 12 тисяч протоколів на водіїв, які не давали дорогу пішоходам на «зебрах». Під час операції інспектори простежать за дотриманням Правил усіма учасниками дорожнього руху, а до порушників вживатимуть заходи адміністративного впливу», - сказав начальник столичної Державтоінспекції Анатолій СІРЕНКО.

Планом операції передбачено також і заходи профілактичного характеру. Співробітники ДАІ Києва прочитають тематичні лекції з Правил дорожнього руху на підприємствах і в організаціях столиці. Особливу увагу, як завжди, автоінспектори приділять школам, де проведуть уроки дорожньої грамоти.

Як нагадує ДАІ, згідно з чинним законодавством за перехід дороги в недозволеному місці пішоходу загрожує штраф у розмірі від 51 до 85 гривень. Разом з тим адміністративне стягнення за порушення водіями правил проїзду пішохідних переходів передбачає штраф від 255 до 340 гривень. У випадку якщо дії учасників дорожнього руху спричинили створення аварійної ситуації, то для пішохода штраф збільшується від 170-255 гривень. Що стосується водіїв, то для них у таких випадках штрафні санкції зростають до 850 гривень. До того водія можуть позбавити права керування автомобілем на строк від 6 до 12 місяців. В обох випадках рішення про покарання приймає суд.