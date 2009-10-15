"Буковинське віче" закликає не зраджувати Ющенка

14 жовтня у чернівецькому палаці «Академічний» відбулися народні збори під назвою «Буковинське віче», організоване громадськими організаціями.

Як передає кореспондент УНІАН, учасники віча закликали всі патріотичні сили Чернівецької області об’єднатися навколо Президента Віктора ЮЩЕНКА заради майбутнього країни. «З ЮЩЕНКОМ Україна має майбутнє, без ЮЩЕНКА Україна втратить і минуле. А без минулого – нема майбутнього», – йдеться в ухвалі заходу.

У вічі на підтримку Президента Віктора ЮЩЕНКА у Чернівцях взяли участь представники буковинської громади, наукових, творчих і ділових кіл, громадських організацій і товариств. Вони вважають, що Президент Віктор ЮЩЕНКО «єдиний державний діяч, який не зрадив Україні, не поступився своїми принципами, що ґрунтуються на національних інтересах».

Буковинське віче наполягає на прийнятті запропонованих В.ЮЩЕНКОМ конституційних змін і вимагає від народних депутатів набратися сміливості і скласти свої повноваження, залишити парламент, який вони дискредитували.

«Верховна Рада має саморозпуститися, – йдеться в ухвалі віча, - не маємо права зрадити Україну, зрадити Народного Президента. Мусимо стати стіною перед загрозою диктатури, ознаки якої вже проглядаються в діях політиків, які за будь-яку ціну ладні домагатися президентського крісла. Зараз атаковано чи не останні бастіони демократії – свободу слова, право вибору громадян подальшої долі для своєї країни. Зупинимо, співвітчизники, ці загрози! Заради майбутнього країни, задля права наших дітей жити в цивілізованому громадянському відкритому суспільстві. Віктор ЮЩЕНКО має йти в президенти, і він переможе – разом з народом! Альтернативи немає”. Учасники віча закликали “всі патріотичні державницькі сили об’єднатися навколо Президента. Маємо бути свідомі – на цих виборах вирішуватиметься доля Держави. Ми обираємо європейську демократичну Україну. Ми обираємо сильну національну Державу на чолі з Президентом ЮЩЕНКОМ. Ми вибираємо свободу і наші національні інтереси».

Ухвалу Буковинського віча на підтримку В.ЮЩЕНКА підписали майже 60 авторитетних буковинців, серед яких митрополит Чернівецький і Буковинський УПЦ КП ДАНИЛО, правлячий єпископ Коломийської та Чернівецької єпархії УГКЦ Микола СІМКАЙЛО, два Герої України – директор кооперативу «Колос» Георгій БЕРЕЗОВСЬКИЙ та директор ПСП «Мамаївське» Ярослав ШВЕД, два повних кавалери ордена «За заслуги» - генеральний директор Чернівецького машзаводу Віктор СІДЛЯР та керівник сільгосптовариства Григорій ТУРУН, директори кількох великих приватних підприємств, президент футбольного клубу «Буковина» Василь ФЕДОРЮК, голови товариства «Український Народний Дім» Володимир СТАРИК, Товариства польської культури ім. Міцкевича Владислав СТРУТИНСЬКИЙ, міжрайонного товариства молдавської культури Юрій СТАВНІЙЧУК, обласного товариства політв’язнів та репресованих Ірина ВОЙЦЕХІВСЬКА, обласного відділу Союзу Українок Олександра ПОПЕЛЮК, обласного товариства «Просвіта» Остап САВЧУК, редактори чотирьох обласних газет, понад 10 діячів мистецтв, майже 20 відомих лікарів та науковців.