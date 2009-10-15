Одеський порт і порт Антверпена підписали меморандум

В Антверпені у присутності Президента України Віктора ЮЩЕНКА підписано меморандум про співробітництво між Одеським морським торговельним портом і портом Антверпена (Бельгія).

Як передає кореспондент УНІАН, з української сторони меморандум підписав перший заступник начальника державного підприємства «Одеський морський торговельний порт» Юрій ВАСЬКОВ, з бельгійської сторони – голова ради директорів Антверпенського порту Марк ван ПЕЕЛЬ.

Виступаючи перед церемонією підписання, В.ЮЩЕНКО підкреслив, що сьогоднішній меморандум є гарною передумовою для організації відносин між містами Антверпен та Одеса та іншими регіонами України.

Він також наголосив, що два порти є найкоротшою прямою лінією в економічних відносинах між двома країнами. Президент України висловив сподівання, що ці відносини будуть розвиватися.

У свою чергу, бургомістр Антверпена Патрік ЯНСЕН зауважив, що сьогодні економічна криза торкнулась багатьох країн світу, в тому числі України та її сталеливарної галузі. Бургомістр висловив сподівання, що сьогоднішній меморандум стане відповіддю на економічну кризу, яка торкнулась двох країн.