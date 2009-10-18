Наркоділки збили поліцейський вертоліт

Поліцейський вертоліт зазнав катастрофи у суботу в Ріо-де-Жанейро після того, як його пілот одержав поранення, передає РІА “Новости”.

Вертоліт здійснював прикриття поліцейської операції з повітря і потрапив під обстріл з землі. Після падіння машина спалахнула, двоє людей, які перебували на борту, загинули, ще двоє госпіталізовані з сильними опіками.

За даними поліції, в конфлікті ворогуючих наркоторговців між собою і з поліцейськими підрозділами в ніч з п`ятниці на суботу загинули ще троє людей, ймовірно, членів організованого злочинного угруповання. Троє поліцейських, стільки ж наркоторговців і двоє місцевих жителів одержали поранення.

За попередніми даними слідства, конфлікт почався в одній з фавел в північних передмістях Ріо, коли банда невідомих спробувала взяти під контроль точки продажу наркотиків, що належали місцевому угрупованню. Пізніше в ситуацію втрутилася поліція.