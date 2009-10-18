Ющенко про зерно, Дніпро, експорт і елеватори

Президент України Віктор ЮЩЕНКО відкрив термінал з відвантаження зернових та олійних культур на річковий транспорт СП “Нібулон” у селі Вітове Чигиринського району Черкаської області.

Як передає кореспондент УНІАН, на відкритті В.ЮЩЕНКО заявив, що останні три роки країна має врожаї зернових на рівні 47-50 млн. тонн. “Половина українського врожаю зернових – це експортний потенціал України. І головна проблема країни – транспортування зерна від складу в селі до порту”, - зазначив він.

За його словами, “Україна займає в світі п’яте місце по експорту зернових культур, четверте – по експорту кукурудзи і перше – по експорту ячменю. Зараз Україна має третину від потреб елеваторного господарства”.

Він зазначив, що новий термінал з відвантаження зернових культур на 60 тис. тонн на 10% здешевить доставку черкаського зерна до споживача.

За словами Президента, найбільше стримує український експорт проблема з поставкою зернових культур. При цьому він додав, що відбувається відродження Дніпра як транспортної артерії України.

За словами директора СП “НІБУЛОН Олексія ВАДАТУРСЬКОГО, зараз будується ще три подібних об’єкти в Україні, а 20 жовтня в Миколаєві компанія спускає на воду чотири судна класу «Річка-море» для перевезення зернових культур.

“1 листопада одне з цих суден будуть завантажувати зерном на щойно відкритому терміналів селі Вітове”, - додав він.