На Сумщині 22 тисячі безробітних

На сьогодні у Сумській області нараховується 22 тисячі безробітних, а однією з основних нагальних проблем працевлаштування населення є зменшення кількості вакансій, повідомили УНІАН у прес-службі Сумської облдержадміністрації.

Так, якщо на 1 липня 2008 року їх нараховувалося в області 5,5 тисячі, то на сьогодні – 1,1 тис. вакансій, тобто у п’ять разів менше. В середньому на одну вакансію в регіоні припадає 19 безробітних, а, наприклад, в Роменському районі – 70.

За словами директора Сумського обласного центру зайнятості Володимира ПІДЛІСНОГО, незважаючи на труднощі, з початку року обласним центром зайнятості працевлаштовано 15,5 тис. громадян, 5 тис. з яких – у сільській місцевості.

Серед найбільш актуальних питань працевлаштування на Сумщині – диспропорція у спеціальностях професійно-технічних та вищих навчальних закладів області. Так, за словами В.ПІДЛІСНОГО, в області спостерігається «перевиробництво» педагогів, правовиків, юристів тоді як роботодавці шукають водіїв, трактористів, страхових агентів та лікарів вузьких спеціальностей.