Гендиректора "Артека" забрала швидка

Прес-служба Міжнародного дитячого центру «Артек» повідомила, що генерального директора Бориса НОВОЖИЛОВА щойно забрала карета «швидкої допомоги» в Києві.

До якої лікарні його госпіталізовано, прес-служба не уточинила.

«За останні три роки Б. НОВОЖИЛОВ переніс один інфаркт та два гострі серцеві напади», - зазначили у прес-службі МДЦ «Артек».

Як повідомляв УНІАН, 13 жовтня народний депутат від Партії регіонів Вадим КОЛЕСНІЧЕНКО заявив про факти розбещення неповнолітніх в “ Артеку ”.

Міністр внутрішніх справ України Юрій ЛУЦЕНКО 14 жовтня заявляв, що ще в квітні цього року у справі про розбещення двох неповнолітніх дітей, які відпочивали в « Артеку », висунуто звинувачення і затримано батька цих дітей, а троє працівників дитячого центру проходять у справі як свідки.

За словами Ю.ЛУЦЕНКА, встановлено, що батько цих дітей, який працював журналістом, розлучився з дружиною, проте вона іноді дозволяла йому брати їх з собою на відпочинок, зокрема до « Артеку ». Як зазначив Ю.ЛУЦЕНКО, постраждалі діти свого часу були усиновлені подружжям.

Також встановлено, що постраждалих дітей, які перебували в « Артеку », вивозили на приватну квартиру, де батько та інші, не встановлені поки що особи, здійснювали з ними дії, які кваліфікуються як розбещення.

У свою чергу, генеральний директор МДЦ “ Артек ” Б.НОВОЖИЛОВ 15 жовтня категорично заявив про неприпустимість пов’язування території центру та його співробітників до фактів насильства над дітьми, і наголосив, що його співробітники захищатимуть свою честь і гідність у суді.

16 жовтня прес-секретар Б.НОВОЖИЛОВА Людмила ЛОЗОВА повідомила ЗМІ, що у Києві проходить обшук двох квартир родичів гендиректора « Артеку» Бориса НОВОЖИЛОВА.

Вона висловила думку, що прихід з обшуком означає переведення Б.НОВОЖИЛОВА зі статусу свідка у статус обвинуваченого у гучній справі про нібито розбещення дітей.

Начальник Департаменту зв’язків з громадськістю МВС України Інна КІСІЛЬ на це повідомила, що Б.НОВОЖИЛОВ у кримінальній справі про розбещення неповнолітніх на даний час не має будь-якого процесуального статусу.