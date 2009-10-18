З України видворено двох російських «злодіїв в законі»

Правоохоронці видворили за межі України без права в’їзду на територію нашої країни протягом трьох років двох російських «злодіїв в законі».

Як повідомили УНІАН у столичній міліції, «злодії в законі» Мираб ЧИКОРА та інший, на прізвисько «Вася ГОГОУЗ», були затримані у ході оперативно-розшукових заходів 16 жовтня ввечері у Голосіївському районі столиці.