Чехія готується на випадок газового конфлікту між Росією і Україною

У понеділок, 19 жовтня, чеський уряд планував обговорити заходи, які мають бути вжиті в разі повторення газового конфлікту між Росією і Україною.

«Чехія чекає, що повторення торішнього сценарію цілком можливе», зазначає радіо «Прага».

Міністерство промисловості і торгівлі Чехії вважає основою енергетичної безпеки країни диверсифікацію джерел енергопостачання. На сьогодні 75% блакитного палива Чехія одержує з Росії, решту – з Норвегії. Міністерство також не виключає можливості створення державних запасів природного газу, аналогічно нафті.

Як повідомляв УНІАН, унаслідок українсько-російської газової кризи з 7 по 20 січня російський газ не надходив до Європи через Україну, що привело до проблем у ряді європейських країн, які майже на 100% залежали від російського газу: у Болгарії, Словаччині, країнах Західних Балкан.