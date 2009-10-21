Українські й американські військові водолази обмінялися досвідом

У Севастополі Центр пошукових та аварійно-рятувальних робіт (ЦПАРР) Військово-морських сил Збройних Сил України сьогодні відвідала делегація представників ВМС Сполучених Штатів Америки в Європі з питань підготовки мобільних водолазних пошуково-рятувальних груп на чолі з начальником водолазної групи Самсоном МАТА.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-центрі командування українських ВМС, метою візиту американських військових водолазів стала підготовка водолазних спеціалістів українського флоту до експлуатації водолазного обладнання, яке отримано від ВМС США в якості матеріально-технічної допомоги, та ознайомлення представників ВМС України з можливостями, обладнанням та методикою роботи мобільних водолазних пошуково-рятувальних груп ВМС США.

Від української сторони у заході взяла участь робоча група під керівництвом начальника Центру пошукових та аварійно-рятувальних робіт – начальника пошуково-рятувальної служби ВМС ЗС України капітана другого рангу Віктора ДВУХШОРСТНОВА.

Під час зустрічі військових ВМС США ознайомили з організацією та завданнями ЦПАРР ВМС України, станом співробітництва між українським та американським флотами. Також гості оглянули водолазну техніку, яка перебуває на озброєнні українських військових водолазів, відвідали рятувальне буксирне судно «Кременець».

У свою чергу американські військові розповіли українським колегам про призначення, можливості та програми розвитку водолазних підрозділів ВМС США.

Наприкінці візиту сторони обговорили питання щодо індивідуальної та групової підготовки водолазних підрозділів, організації проведення водолазних та пошуково-рятувальних операцій, а також провели практичні заняття з експлуатації та обслуговування водолазного обладнання.

Візит в Україну американських військових, що входить до Програми військового співробітництва між Командуванням Збройних Сил США в Європі та Збройними Силами України на 2009-2010 роки, завершиться 24 жовтня.