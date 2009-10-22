Київметробуд готує пікет, страйк та голодовку

У ВАТ «Київметробуд» створено штаб з проведення безперервної акції пікетування Київської міської держадміністрації, починаючи з 28 жовтня. Крім того, підприємство не виключає можливості оголошення страйку і голодовки у випадку, якщо КМДА не поверне йому борги.

Про це йдеться у відкритому листі киянам, поширеному Об`єднаною профспілковою організацією «Київметробуду», текст якого переданий агентству УНІАН.

За наданою інформацією, борги КМДА перед метробудівцями досягли 217 млн. грн. «Якщо в жовтні не буде відкрито фінансування, не будуть повернені борги, ми залишаємо за собою право протестувати, оголошувати страйк і голодовку», - наголошується в листі.

За даними профспілки, на сьогодні метро не будується при тому, що три станції метро на Теремки готові на 95%. «Але вони не можуть прийняти пасажирів. Київська влада не фінансує будівництво з жовтня 2008 р. «Київметробуд» за кредити, позики все ж таки не залишає недобудовані об`єкти, оскільки відчуває свою відповідальність перед киянами... Влада не хоче навіть усвідомлювати того, що без фінансування ніхто не гарантований від техногенних аварій на недобудованих підземних об`єктах і навколо них», - наголошується в листі.

Як повідомляв УНІАН, колектив «Київметробуду» і раніше вимагав від КМДА погасити заборгованість із заробітної плати і фінансово забезпечити утримання трьох недобудованих станцій столичного метрополітену.

Крім того, працівники “Київметробуду” мають певні проблеми з фіскальними органами через те, що всі кошти підприємства були витрачені на збереження об`єктів трьох нових станцій метро без сплати відповідних податків.