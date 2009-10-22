Міжбанківський долар так і не виправився

Сьогодні на українському міжбанку торги доларом США відкрилися наступними котируваннями – 8,2215/8,2510, на 12:00 ціни знизилися – 8,2140/8,2370. На момент закриття торгів цінові рівні встановилися на наступних значеннях - 8,2095/8,2380 грн./дол.

Як повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг», рублевий ринок відкрився котируваннями - 0,2826/36, на 12:00 ціни впали - 0,2818/30. На момент закриття ціни встановилися на рівні - 0,2818/27. У Росії курс долар-рубль впав, а фіксинг СЕЛТ за результатами торгів становив 29,0850 (-0,0825).

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар змінювалися в діапазоні 1,4945/1,5030. Ринок євро-гривня відкрився наступними індикативними котируваннями – 12,3195/12,3660, на 12:00 ціни пішли вниз 12,2820/12,3170. На момент закриття торгів цінові показники по EUR/UAH зросли – 12,3035/12,3490.