Тігіпко: уряд перейшов у режим аварійного управління

Претендент на пост Президента України, колишній міністр економіки Сергій ТІГІПКО констатує, що уряд перейшов в режим «аварійного управління бюджетом».

Про це йдеться у переданому УНІАН коментарі С.ТІГІПКА.

“Коли гроші на давно заплановані та розписані в держбюджеті витрати виділяються на засіданнях Кабміну – це безпомилкова ознака глибокої бюджетної кризи», - сказав С.ТІГІПКО з приводу розпорядження Кабінету міністрів про виділення зі Стабілізаційного фонду 64 млн. грн. для Міністерства закордонних справ на підтримку функціонування закордонних дипломатичних представництв.

При цьому С.ТІГІПКО нагадав, що так само аварійним способом виділяються кошти і на утримання армії. “Найважливіші державні інститути ледве животіють та деградують. Страждає й престиж країни”, - підкреслив він.

Як заявив С.ТІГІПКО, ручне управління бюджетними витратами створює підґрунтя для корупції.

“За такого господарювання країні ніяких бюджетних доходів та ніяких зовнішніх запозичень не вистачить, - підкреслив С.ТІГІПКО. – Скандал з недофінансуванням диппредставництв розкрив проблему, яку, схоже, доведеться вирішувати вже наступному уряду».