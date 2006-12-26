Янукович запропонував Азербайджану вигідний транзит

Україна розраховує до 2010 року щорічно транспортувати за маршрутом Баку-Супса-Одеса-Європа 6-7 млн. тонн азербайджанської нафти.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив міністр палива і енергетики України Юрій БОЙКО сьогодні під час робочого візиту української урядової делегації до Азербайджану.

«Через 2-3 роки після заповнення Баку-Джейхан (українські маршрути - УНІАН) можуть бути заповнені за рахунок азербайджанської нафти на 6-7 млн. тонн щорічно», - сказав він.

Ю.БОЙКО відзначив, що в даний час в Азербайджані спостерігається висока динаміка видобутку нафти, а сьогоднішні розвідані запаси країни становлять приблизно 700 млн. тонн. При цьому, додав український міністр, обсяги видобутку нафти в Азербайджані зростають щорічно на 6-7 млн. тонн. У зв`язку з цим перед Азербайджаном постає проблема пошуку додаткових маршрутів транспортування каспійської нафти до Європи, сказав Ю.БОЙКО.

Міністр повідомив, що під час сьогоднішньої зустрічі Україна запропонувала Азербайджану найвигідніший, на його думку, маршрут транспортування нафти.

Ю.БОЙКО додав, що в разі досягнення домовленостей з даних питань, щорічний дохід України від транспортування нафти збільшиться на 50 млн. доларів порівняно з 300 млн. доларів, що ми їх одержуємо на сьогодні.

Як повідомляв УНІАН, 7 вересня ц.р. Президент України Віктор ЮЩЕНКО в Баку на спільній прес-конференції з Президентом Азербайджану Ільхамом АЛІЄВИМ заявив, що ВАТ «Укртранснафта» офіційно звернулося до Державної нафтової компанії Азербайджану про формування графіка поставок нафти, який би міг забезпечити відновлення роботи в аверсному напрямку нафтопроводу «Одеса-Броди».

У свою чергу Президент Азербайджану відзначив, що Азербайджан як новий і потужний постачальник нафти на світові ринки готовий диверсифікувати свої поставки, зокрема, співпрацюючи в цій сфері з Україною.

За словами І.АЛІЄВА, в міру зростання обсягів видобутку, Азербайджан розглядає нові можливості для експорту нафти.

"У 2008 році трубопроводом Баку-Тбілісі-Джейхан прокачуватиметься 50 млн. тонн нафти. Альтернативні шляхи поставок становлять для нас великий інтерес", - наголосив глава Азербайджану.