Рада перетасувала гроші в бюджеті-2009

Верховна Рада України ухвалила Закон «Про внесення змін до статті 76 Закону України «Про державний бюджет України на 2009 рік».

Як передає кореспондент УНІАН, за даний закон проголосували 396 із 436 народних депутатів, зареєстрованих у сесійній залі.

Як повідомив УНІАН народний депутат Ярослав СУХИЙ (фракція Партії регіонів), даним законом передбачено виділити на будівництво мосту в Запоріжжі 500 млн. грн., з яких 17 млн. 301 тис. грн. передбачено виділити на погашення заборгованостей за проведені роботи при будівництві автотранспортної магістралі через Дніпро у Запоріжжі.