Нафтогаз уже готує гроші Газпрому

НАК «Нафтогаз України» офіційно заявляє, що своєчасно і повністю розрахується за весь обсяг спожитого у жовтні імпортованого газу, як і в попередні періоди 2009 року.

Про це УНІАН повідомили у прес-центрі НАК «Нафтогаз України».

У повідомленні наголошується, що компанія повністю спростовує інформацію, яка з`явилася у деяких українських і російських ЗМІ, з приводу можливого виникнення у жовтні проблем із оплатою імпортованого газу.

Також у повідомленні зазначається, що НАК «Нафтогаз України» закликає представників ЗМІ не піддаватися на провокаційні заяви невідомих джерел, мета яких – дискредитувати партнерські взаємини між компанією і ВАТ «Газпром».

Довідка УНІАН. Згідно з контрактом від 19 січня 2009 року, НАК "Нафтогаз України" зобов`язаний щомісячно направляти ВАТ "Газпром" платежі за газ не пізніше 7 числа місяця, що наступає за постачаннями. У разі першого ж неплатежу контрактом між компаніями передбачається перехід на авансову систему розрахунків.

Україна до сьогоднішнього дня вчасно і в повному обсязі розраховується з «Газпромом» за поставлений газ.