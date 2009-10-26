У Москві затримали «Капітошку»

У Москві затримано активного учасника суспільно небезпечної організованої злочинної групи Олександра КАПІТОНОВА (так званого «Капітошки») - громадянина Словенії К., 1949 року народження.

Як повідомили УНІАН у прес-службі ГУБОЗ МВС України, його було затримано 23 жовтня в результаті спільних оперативно-розшукових заходів працівників Головного управління боротьби з організованою злочинністю МВС України та правоохоронних органів Російської Федерації.

Затриманий перебував у міжнародному розшуку за обвинуваченням у скоєнні злочинів, передбачених ст. 257 (бандитизм) та ст. 190 (шахрайство) Кримінального кодексу України по кримінальній справі, порушеній 29 вересня 2008 року Генеральною прокуратурою України.

На даний час вирішується питання щодо екстрадиції затриманого до України.