Через скаженого лиса село два місяці буде на карантині

На Житомирщині, у селі Степок Андрушівського району, оголосили карантин на 60 діб через хворого на сказ лиса. Про це кореспонденту УНІАН повідомив працівник прес-служби Головного управління МНС України в Житомирській області Сергій УЛАНОВ.

За його словами, дикий лис забіг на подвір’я місцевого жителя, і той його вбив.

"Чоловік передав лиса до Андрушівської ветеринарної лікарні для проведення досліджень, там встановили, що лис хворів на сказ", - сказав С.УЛАНОВ.

Він додав, що контактів лиса з людьми та тваринами не встановили, однак в селі запровадили карантин на 60 діб: протягом цього терміну заборонено вивозити з населеного пункту м’ясо і птицю, а також люди не можуть виїздити за межі селища без медогляду.