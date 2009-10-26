Через скаженого лиса село два місяці буде на карантині
Контактів не було, та про всяк випадок
На Житомирщині, у селі Степок Андрушівського району, оголосили карантин на 60 діб через хворого на сказ лиса. Про це кореспонденту УНІАН повідомив працівник прес-служби Головного управління МНС України в Житомирській області Сергій УЛАНОВ.
За його словами, дикий лис забіг на подвір’я місцевого жителя, і той його вбив.
"Чоловік передав лиса до Андрушівської ветеринарної лікарні для проведення досліджень, там встановили, що лис хворів на сказ", - сказав С.УЛАНОВ.
Він додав, що контактів лиса з людьми та тваринами не встановили, однак в селі запровадили карантин на 60 діб: протягом цього терміну заборонено вивозити з населеного пункту м’ясо і птицю, а також люди не можуть виїздити за межі селища без медогляду.