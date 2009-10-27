Головний санлікар про смертельні випадки на Тернопільщині

Головний державний санітарний лікар України Олександр БІЛОВОЛ припускає, що летальні випадки на Тернопільщині викликані респіраторною вірусною інфекцією.

Як повідомляє прес-служба МОЗ України, про це йшлося в сьогоднішній доповіді головного державного санітарного лікаря України Олександра БІЛОВОЛА Міністру охорони здоров`я України Василю КНЯЗЕВИЧУ щодо ситуації із захворюваністю на грип і ГРВІ у Тернопільській області.

За словами О.БІЛОВОЛА, діагностика хвороби і її цілеспрямоване лікування ускладнені через запізнілі звернення громадян за медичною допомогою. Як наслідок цього, є летальні випадки, ймовірно викликані респіраторною вірусною інфекцією. До лікувально-профілактичних закладів звертаються хворі, в тому числі з важкими формами пневмонії.

Водночас, згідно з інформацією головного санлікаря, хворі, які померли, не перебували в країнах, де є осередки грипу А-H1N1, і проживали на різних територіях області.

Головний санлікар також зазначив, що на грип і ГРВІ вражено в основному населення міста Тернополя і південних районів області, зокрема Чортківського, Теребовлянського, Гусятинського, Борщівського.

О.БІЛОВОЛ відзначив поступове зниження кількості щоденних захворювань людей у зв’язку із запровадженням обмежувальних заходів.

О.БІЛОВОЛ повідомив, що робота вірусологічної лабораторії, епідеміологів організована і спрямована на забезпечення отримування матеріалу від хворих із подальшим опрацюванням: з 1 по 26 жовтня виключно методом виявлення імунофлюористуючих антитіл проведено дослідженя мазків з носа, зіву у людей з метою виділення антигенів вірусів грипу та ГРВІ. Всього обстежено 175 осіб, від яких проведено 1015 досліджень, з них з позитивним результатом – 71, а саме: грип типу А виявлено у 9 осіб, парагрип – у 50, рино-синтинціальний вірус – у 11, аденовірус – в одного. Разом з тим, результати за методом флюористиюючих антитіл від двох померлих осіб виявилися від’ємні.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні наказом міністра охорони здоров`я України Василя КНЯЗЕВИЧА створено комісію для вивчення ситуації, що склалася в Тернопільській області через захворюваність на грип.

Згідно з наказом, звіт про проведену роботу доручено подати до Департаменту організації санітарно-епідеміологічного нагляду МОЗ України до 1 листопада 2009 року. Контроль за виконанням наказу покладено на головного державного санітарного лікаря України, першого заступника міністра охорони здоров`я України Олександра БІЛОВОЛА.

Також дано доручення головному державному санітарному лікарю України двічі на день особисто інформувати міністра про ситуацію, що склалася та хід розслідування.