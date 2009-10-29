Сьогодні ЦВК розгляне документи Ющенка
06:30, 29 жовтня 2009Суспільство
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Повідомляє прес-служба
Центральна виборча комісія завтра на засіданні 29 жовтня розгляне питання щодо реєстрації нинішнього глави держави Віктора ЮЩЕНКА кандидатом на пост Президента України.
Про це УНІАН повідомили у прес-службі ЦВК.
Засідання розпочнеться в 11.00.
Як повідомляв УНІАН, 27 жовтня В.ЮЩЕНКО подав до ЦВК документи на реєстрацію кандидатом у президенти.
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