Літак ”Аерофлоту” намагався захопити п`яний пасажир

Літак авіакомпанії "Аерофлот", що аварійно сів в аеропорту Праги, намагалися захопити. Про це повідомила прес-секретар авіаперевізника Ірина Даненберг.

"Нападника схопили. За даними екіпажу, пасажир слов`янської зовнішності перебував у стані алкогольного або наркотичного сп`яніння. Жоден із пасажирів і екіпажу не постраждав. Допомогу екіпажу надали пасажири", - відзначила вона.

Джерело в МЗС Росії заявило агентству про те, що "один із пасажирів влаштував п`яний бешкет на борту літака, загрожував екіпажу, і літак вимушений був зробити посадку".

За словами дипломата, пасажир затриманий чеськими властями. Посольство РФ в Чехії надає допомогу у встановленні особи нападника. На борту лайнера, що летів маршрутом "Москва-Женева", перебувають більше ста пасажирів.

Заступник генерального директора "Аерофлоту" Лев Кошляков заявив РІА новости, що затриманим є російський громадянин.

Він намагався проникнути в кабіну пілотів авіалайнера А-320, загрожував вибухівкою і "поводився неадекватно", відзначив Кошляков. За його словами, "літак повністю справний, і після додаткового огляду і перевірки багажу продовжить політ до Женеви".

Лента.ру