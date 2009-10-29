У Тернополі захворів кожен четвертий лікар, що мав контакт з хворими

У Тернополі захворіли 25% лікарів-інфекціоністів, які працювали з хворими на гострі респіраторні вірусні інфекції.

Про це сьогодні під час прес-конференції повідомив голова Асоціації інфекціоністів України Михайло АНДРЕЙЧИН. “Одна четверта лікарів, які працюють “на передовій” перехворіла або хворіє на те захворювання, яке зараз набуло поширення. На щастя, вони зараз одужують і невдовзі знову зможуть працювати”, – сказав М.АНДРЕЙЧИН

Водночас начальник управління охорони здоров’я обладміністрації Богдан ОНИСЬКІВ запевнив, що на сьогоднішній день проблем з кадрами немає. Він додав, що лікарів забезпечують масками, рукавицями, а тих, які безпосередньо контактують із хворими, додатково забезпечено респіраторами.

При цьому голова облдержадміністрації Юрій ЧИЖМАРЬ зауважив, що у разі загострення ситуації і збільшення кількості хворих області таки доведеться звертатися за допомогою в інші регіони. “Ми розуміємо, що людина може пропрацювати добу, більше вона не попрацює. Тому щоб була певна зміна зараз ведемо переговори з іншими областями щодо залучення їхніх фахівців”, – повідомив Ю.ЧИЖМАРЬ. При цьому він пообіцяв, що медиків з інших областей забезпечать проживанням та харчуванням у місті чи в районах, куди вони будуть виїжджати.