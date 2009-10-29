Марлеві пов’язки та ліки стали дефіцитом у Тернополі

В аптеках Тернополя стали дефіцитом марлеві пов’язки та ліки проти грипу.

Як запевнив під час прес-конференції голова облдержадміністрації Юрій ЧИЖМАРЬ, ця проблема є тимчасовою. “Ми проведемо моніторинг, з’ясуємо, скільки є масок у комерційній мережі, скільки надійшло з держфонду, і скільки ще потрібно, щоб не перевантажувати склади”, – повідомив він.

На його думку, проблеми з пов’язками виникли через те, що учора всі масово кинулися їх купувати, відтак розкупили запаси і сьогодні в багатьох аптеках марлевих масок у продажу не було. “Хоча я сьогодні собі купив в аптеці у центрі. Заплатив за неї 1 грн. Розумію, що це задорого, тому одразу дав доручення начальнику обласного управління Антимонопольному комітету розібратися. Хто завищуватиме зараз ціни на ліки – ставитимемо питання про позбавлення тих аптек ліцензії, бо аморально наживатися на такій біді”, – сказав Ю.ЧИЖМАРЬ.

Він додав, що зараз розглядається можливість придбання за бюджетні кошти пов’язок з метою безкоштовно роздавати їх соціально-незахищеним верствам населення, безпритульним та за можливості в місцях великого скупчення людей.