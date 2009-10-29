У медичних закладах Львівщини є медикаментів на три дні

Забезпеченість медичних закладів Львівщини необхідними для лікування грипу та ГРВІ препаратами – «в межах триденного запасу».

Про це йдеться в інформаційній довідці Головного управління охорони здоров‘я Львівської ОДА, переданій УНІАН.

«У наявності в медичних закладах – детоксикаційні середники та антибіотики в межах триденного запасу», - вказується в інформації.

За повідомленням ГУ охорони здоров‘я Львівської ОДА, останні дані перебігу захворюваності на грип та ГРВІ у Львівській області такі: загальна кількість хворих становить 7718 осіб (діти до 14 років – 3 996, дорослі – 3 722); кількість госпіталізованих 174 особи (діти віком до 14 років – 96, дорослих – 78); кількість померлих – 12 осіб (1 дитина).

За наявними даними, у 7 померлих була діагностована «двобічна негоспітальна тотальна пневмонія», у 2 чоловіків - «тотальна крупозна пневмонія», по одному випадку зареєстровано «гостра негоспітальна пневмонія» та «двобічна плевропневмонія».

Наймолодшій дівчинці, яка загинула від вірусної інфекції – 11 років, найстаршому чоловікові виповнилося 64 роки. 6 померлих – жителі Львова, 1 жінка - з міста Стрия, 4 жителі Дрогобицького району.