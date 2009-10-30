У Севастополі випадки грипу не зареєстровані

У Севастополі ситуація із захворюваністю на ГРВІ відповідає сезонному рівню, випадків грипу не зареєстровано.

Про це кореспонденту УНІАН повідомила завідуюча епідвідділом міської СЕС Лариса ТІТОВА.

За її інформацією, «конкретні цифри зараз назвати складно, оскільки Севастополь не є опорною базою, як приміром, міста Донецьк, Дніпропетровськ та інші, де весь рік така інформація збирається щодня. Але за інформацією з дитячих поліклінік і «швидкої допомоги», ситуація сьогодні на рівні попередніх років для нинішньої пори року».

Як додала Л.ТІТОВА, «природно, зараз йде похолодання, кількість хворих збільшується, але це значно менше, ніж коли ми досягаємо епідпорогу, коли у нас по тисячі й більше осіб захворює за тиждень. Зараз за день госпіталізують до інфекційної лікарні 10-11 осіб, а коли досягаємо епідпорогу, то ця цифра зростає в 2-3 рази”. “Тобто ми ситуацію в Севастополі оцінюємо як благополучну, відповідну сезонному рівню», - сказала вона.

На думку представника міської СЕС, «жителі міста не повинні так активно реагувати, скуповувати всі препарати, які потім можуть не знадобитися. Ось зараз ми зібрали інформацію по всіх аптеках про наявність, приміром, масок, і виявилось, що всі маски скупили. Психоз якийсь».

Разом із тим, як повідомила Л.ТІТОВА, «у зв`язку з такою ситуацією в Україні, в місті при Управлінні охорони здоров`я створено оперативний штаб для координації заходів, виходячи з конкретної ситуації». Але, як додала вона, «в наших медустановах уже давно на кожен варіант розвитку ситуації є плани, посадовці знають, що вони повинні робити в тому чи іншому випадку, відомі алгоритми, схеми лікування, є пам`ятки тощо, це вже давно відпрацьовано. Крім того, у нас є цілий ряд інструктивних вказівок із профільного міністерства».

Тому, як підкреслила Л.ТІТОВА, «на мій погляд, категорично не можна панікувати, а потрібно просто виконувати свої обов`язки».

Відповідаючи на запитання, чи буде припинено навчальний процес у школах міста, Л.ТІТОВА зазначила: «Ми не ініціюємо припинення навчального процесу, оскільки немає підстав за захворюваністю. Як правило, ми є ініціаторами з припинення навчального процесу в школах, але сьогодні цією роботою займається міське Управління освіти та науки».