Будинок Руссова в Одесі згорів, імовірно, через підпал

Фахівці лабораторії облуправління МНС в Одеській області, які вивчають обставини і причини виникнення нічної пожежі в будинку Руссова, знайшли ознаки того, що джерело загорання будівлі могло бути занесене ззовні.

Про це повідомила в інтерв`ю УНІАН провідний фахівець Центру зв`язків з громадськістю облуправління МНС Ірина БОЛЬШАКОВА, зазначивши, що «наразі йдеться про попередні оцінки – розслідування триває».

За її словами, вже встановлено, що загальна площа займання становила 800 квадратних метрів. «Зараз бійці підрозділів МНС продовжують розбирати конструкції міжповерхових перекриттів для запобігання вторинним займанням», – сказала вона.

Мешканці сусідніх будинків уночі були евакуйовані у зв`язку з реальною загрозою розповсюдження полум`я пожежі на їхні оселі.

Як уточнила І.БОЛЬШАКОВА, для гасіння пожежі були задіяні 12 одиниць основної і 8 одиниць спеціальної пожежно-рятувальної техніки.

Нагадаємо, пожежа почалася на 3-у поверсі будинку Руссова, що є пам`ятником архітектури національного значення, приблизно о 21.15 29 жовтня. Причому перед цим деякі перехожі бачили на даху будинку підозрілих людей. Полум`я швидко охопило майже всю будівлю. Через годину після займання упала вежа, що стояла у верхній частині будівлі. За вказівкою керівників міських служб, які прибули на місце події, було припинено подачу електроенергії в цей житловий квартал. До першої години ночі 12 пожежним розрахункам вдалося локалізувати основні осередки пожежі, і до світанку вона була повністю загашена.

Як повідомлялося, у жовтні Одеський міськвиконком скасував рішення від 2004 року, яким дозволив ТОВ "Реставратор" реконструкцію пам`ятки архітектури. За словами головного архітектора міста Бориса БРОВІНА, компанія так і не приступила до виконання робіт, унаслідок чого виникла загроза знищення будинку-пам`ятки. Фірма "Реставратор", додав він, продала технічну документацію на реставрацію будинку компанії "Будінвестгруп", але та не виконала інвестиційних зобов`язань. Не були відселені і мешканці ряду квартир, які приватизували житлоплощу в будинку.

Керівництво Одеси продовжувало добиватися завершення реконструкції будинку Руссова, відомого також знаменитою аптекою Гаєвського, котра почала тут функціонувати понад 100 років тому. Міськвиконком виділив з бюджету міста близько 1 млн. грн. на першочергові роботи щодо збереження будівлі.

Як сказав на засіданні виконкому мер Одеси Едуард ГУРВІЦ, "ми доклали багато зусиль, щоб примусити інвестора врятувати будинок Руссова. Життя змусило нас узяти відповідальність за нього на себе. Втратити таку будівлю було б злочином".

Інвестором реконструкції будинку-пам`ятки архітектури є фірма, підконтрольна депутату Одеської міськради Руслану ТАРПАНУ, відомому також тим, що він фінансував будівництво в місті пам`ятника Катерині II.

Мер Одеси Едуард ГУРВІЦ сьогодні заявив, що «будинок Руссова» буде відновлений у первозданному вигляді», оскільки «це – надбання всього міста».