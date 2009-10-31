Тігіпко вважає неправильною кредитну політику Нацбанку

Кандидат у президенти України Сергій ТІГІПКО вважає неправильною кредитну політику Національного банку України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав учора на зустрічі з підприємцями.

«Сьогодні абсолютно неправильна політика Національного банку. Висушили повністю економіку. Ми працюємо сьогодні в умовах економічного експерименту: рік кредитів практично немає. Коли весь світ реагує на кризу тим, що він знижує ставки і збільшує обсяг грошей в економіку, ми пішли зворотнім шляхом», – зазначив він.

За словами С.ТІГІПКА, нинішня політика Нацбанку розрахована на те, що населення, побачивши, що банки тримаються і не знижують ставки, поверне свої депозити.

«У банків немає капіталу, і їм необхідно допомагати через рефінансування, якого сьогодні немає», – вважає С.ТІГІПКО.