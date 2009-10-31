У Львівській області вірус підхопили більше 400 міліціонерів
Масок немає...
На Львівщині на вірусну інфекцію захворіло більше 400 працівників міліції.
Як повідомив кореспонденту УНІАН начальник Львівського міського управління внутрішніх справ Ігор ЦІКАЛО, у Львові на вірусну інфекцію захворіло понад 100 працівників міліції.
Він зауважив, що найбільш масово почали хворіти дільничні інспектори міліції, працівники карного розшуку та патрульно-постової служби.
«Спостерігаємо високий рівень захворювання серед наших працівників, які найбільше контактують з людьми. На даний час немає можливості їх забезпечити масками-респіраторами. Поки що у Львові повністю забезпечені масками лише працівники ДАІ», - зазначив І.ЦІКАЛО.
Як повідомили УНІАН у Відділі громадських зв’язків Головного управління МВС у Львівській області, на даний час в цілому по області зареєстровано більше 400 хворих міліціонерів.