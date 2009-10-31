У Львівській області вірус підхопили більше 400 міліціонерів

На Львівщині на вірусну інфекцію захворіло більше 400 працівників міліції.

Як повідомив кореспонденту УНІАН начальник Львівського міського управління внутрішніх справ Ігор ЦІКАЛО, у Львові на вірусну інфекцію захворіло понад 100 працівників міліції.

Він зауважив, що найбільш масово почали хворіти дільничні інспектори міліції, працівники карного розшуку та патрульно-постової служби.

«Спостерігаємо високий рівень захворювання серед наших працівників, які найбільше контактують з людьми. На даний час немає можливості їх забезпечити масками-респіраторами. Поки що у Львові повністю забезпечені масками лише працівники ДАІ», - зазначив І.ЦІКАЛО.

Як повідомили УНІАН у Відділі громадських зв’язків Головного управління МВС у Львівській області, на даний час в цілому по області зареєстровано більше 400 хворих міліціонерів.