На Одещині від пневмонії померла жінка

З діагнозом «гостра пневмонія» в Балтській районній лікарні Одеської області померла 41-річна жінка, яка до госпіталізації продовжувала кілька днів працювати на швейній фабриці, ігноруючи ознаки захворювання – високу температуру і кашель.

«Експрес-діагноста «каліфорнійського» грипу А/Н1N1 не підтвердила, - повідомила УНІАН начальник райвідділу охорони здоров`я Лариса СТРЕМИНОВСЬКА. - Остаточні результати будуть відомі через декілька днів».

За її словами, звернень інших громадян з ознаками гострої інфекції і пневмонії не зафіксовано, захворюваність на ГРВІ і грип на території Балтського району не перевищує сезонного рівня.

Разом з тим, райвідділ запросив у терміновому порядку поставити в аптеки Балтського району додаткову партію препаратів для придушення вірусу грипу.