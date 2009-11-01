Лікарі запевняють, що грипу в Києві немає

Головний державний санітарний лікар Києва Олександр ПОНОМАРЕНКО заявляє, що у столиці станом на ранок 1 листопада не зафіксовано жодного хворого на грип.

Про це О.ПОНОМАРЕНКО повідомив сьогодні під час телемарафону на ТРК “Київ” щодо ситуації із захворюваністю в Україні на грип та гострі распіраторні вірусні інфекції (ГРВІ).

“Грипу на ранок сьогоднішнього дня в Києві не встановлено. Я це підтверджую”, - сказав головний санлікар столиці.

За його словами, в останні дві доби збільшилась кількість звернень киян до медичних закладів із симптомами грипу та ГРВІ - до 6 тисяч звернень на добу.

При цьому О.ПОНОМАРЕНКО зауважив, що серед них багато звернень, які мають практично консультативний характер і викликані панікою серед населення у зв’язку із ситуацією з розповсюдженням грипу в Україні.

Як поінформував головний санлікар міста, епідпоріг на сьогодні Київ не подолав, тобто кількість хворих менша, ніж 23 тисячі осіб.

На сьогодні у столиці госпіталізовано близько 120 осіб, але лабораторні дослідження не виявили в них вірусу грипу. Встановлено, що у 4-5% випадків це вірус парагрипу, близько 8% - аденовіруси, решта – ГРВІ, повідомив О.ПОНОМАРЕНКО.

Як повідомляв УНІАН, 30 жовтня О.ПОНОМАРЕНКО заявив, що у столиці зафіксовано 16 тис. 763 хворих на ГРВІ, що на 20% більше, ніж за аналогічний період минулого року. За його словами, очікується, що столиця подолає епідпоріг (хворих буде понад 23 тисячі 250 осіб) до понеділка, 2 листопада.

За інформацією головного санітарного лікаря міста, найбільший рівень захворюваності спостерігається серед студентів, і за останній тиждень він зріс удвічі. Незначний ріст захворюваності - серед школярів, оскільки зараз тривають канікули. Також незначне зростання зафіксоване у дошкільних закладах.