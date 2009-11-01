Вірус забрав життя 23 людей на Львівщині

У Львівській області станом на 9.00 1 листопада кількість померлих через епідемію грипу та ГРВІ становить 23 особи. З них двоє дітей до 14 років та 21 дорослий.

Про це повідомляє офіційний веб-портал Львівської облдержадміністрації.

Згідно з офіційними даними, кількість хворих на грип і ГРВІ на Львівщині становить 78 тисяч 102 особи (з них діти до 14 років – 38 тисяч 450, дорослі – 39 тисяч.652).

Кількість госпіталізованих – 1 тис. 799 осіб (з них діти до 14 років – 639, дорослі – 1 тис. 160).

Загалом показник захворюваності в області становить 312,4 на 10 тисяч населення (при цьому діти до 14 років – 967,8 на 10 тисяч населення).