Вірус забрав життя 23 людей на Львівщині
12:52, 01 листопада 2009Суспільство
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З них двоє дітей до 14 років
У Львівській області станом на 9.00 1 листопада кількість померлих через епідемію грипу та ГРВІ становить 23 особи. З них двоє дітей до 14 років та 21 дорослий.
Про це повідомляє офіційний веб-портал Львівської облдержадміністрації.
Згідно з офіційними даними, кількість хворих на грип і ГРВІ на Львівщині становить 78 тисяч 102 особи (з них діти до 14 років – 38 тисяч 450, дорослі – 39 тисяч.652).
Кількість госпіталізованих – 1 тис. 799 осіб (з них діти до 14 років – 639, дорослі – 1 тис. 160).
Загалом показник захворюваності в області становить 312,4 на 10 тисяч населення (при цьому діти до 14 років – 967,8 на 10 тисяч населення).
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