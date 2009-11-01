Погода на завтра: сухо й холодно

Завтра в Україні очікується мінлива хмарність, переважно без опадів.

Вітер північно-східний, 5-10 м/с, у південній частині місцями пориви 15-20 м/с, повідомили УНІАН в Укргідрометцентрі.

Температура вночі 3-8° морозу, на півночі Лівобережжя та у Карпатах місцями 10-12° морозу, на півдні Криму 1-6° тепла; вдень від 1° морозу до 4° тепла, на Закарпатті та у південній частині 3-8° тепла.

У Київській області у понеділок опади не очікуються. Вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура по області вночі 3-8° морозу, вдень від 1° морозу до 4° тепла; у Києві вночі 3-5° морозу, вдень 0-2° тепла.