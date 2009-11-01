Полтава – за крок від епідеміологічного порогу

Рівень хворих на ГРВІ в Полтаві на сьогодні становить 56,5 осіб на 10 тисяч населення (за показника перевищення епідпорогу в 56,7 осіб на 10 тисяч населення).

Як передає кореспондент УНІАН, про це на прес-конференції повідомив мер Полтави Андрій МАТКОВСЬКИЙ.

За його словами, міська санепідстанція проводить постійний моніторинг рівня захворюваності.

Серед хворих діти до 14 років становлять 38,2%.

За тиждень по медичну допомогу звернулися 1787 осіб, випадки грипу не реєструвалися.

А.МАТКОВСЬКИЙ стверджує, що епідемії грипу на території Полтави немає. Відсутність на кінець жовтня епідемії в Полтаві, за словами мера, можна пояснити й тим, що в місті вчасно, 15 жовтня почався опалювальний сезон і люди не мерзли, як у Дніпропетровську чи Тернополі.

А.МАТКОВСЬКИЙ закликав жителів Полтави не займатися самолікуванням і за можливості не виїжджати за межі регіону.