Відбула чергова ротація українських миротворців до Косового

Сьогодні на Південному залізничному вокзалі Києва відбулася церемонія проводів українських миротворців нової 13-ї ротації національної складової спільного українсько-польського миротворчого батальйону “УкрПолбат” багатонаціональної тактичної групи “East” сил КФОР у Косовому.

Як передає кореспондент УНІАН, провести українських військових на Балкани до вокзалу прибули тимчасово виконуючий обов’язки міністра оборони України Валерій ІВАЩЕНКО та командувач Об’єднаного оперативного командування Збройних Сил генерал-лейтенант Володимир МОЖАРОВСЬКИЙ, а також рідні і близькі миротворців.

«Перед вами стоять особливі завдання – надійно забезпечити мир і спокій у Косовому та не допустити зниження іміджу України та її Збройних Сил на міжнародній арені», - наголосив у своєму зверненні до миротворців В.ІВАЩЕНКО.

Він побажав миротворцям міцного здоров’я та живими і неушкодженими повернутися на Батьківщину через 10 місяців, з честю виконавши миротворчі завдання.

Потягом «Київ-Софія» до столиці Болгарії в рамках першого етапу ротації вирушили 85 українських миротворців нової ротації. З Софії наші військові вирушать до базового табору національного контингенту на американській військовій базі «Bondsteel» у Косовому автомобільним транспортом.

Сьогодні ж вранці церемонія проводів нової ротації національної складової «УкрПолбату» відбулася й у Житомирі у розташуванні 95-ї окремої аеромобільної бригади 8-го армійського корпусу Сухопутних військ ЗС України, на базі якої сформовано миротворчий контингент.

З напутнім словом до миротворців звернувся перший заступник командувача Сухопутних військ Збройних Сил генерал-лейтенант Анатолій ПУШНЯКОВ, який побажав воїнам-десантникам з честю нести Український Прапор на балканській землі.

Довідка УНІАН. Підрозділи ЗС України виконують миротворчі завдання у Косовому з 1 вересня 1999 року.

Серед основних завдань - патрулювання, гарантування безпеки пересування місцевих жителів, несення служби на спостережних постах, надання гуманітарної допомоги, перевірка автомобільного транспорту та населення на предмет наявності зброї, вибухівки, наркотичних речовин та контрабанди, охорона історичних пам’ятників тощо.

В ході чергової 13-ї ротації, яка триватиме з 1 по 18 листопада, відбудеться повна заміна особового складу українського миротворчого контингенту та українських офіцерів у штабі сил КФОР та штабі багатонаціональної тактичної групи «East» у Косовому – 184 військовослужбовця. Ротацію заплановано провести у два етапи комбінованим способом – залізничним та автомобільним транспортом.

Також у два етапи на Батьківщину повернуться 184 українських миротворця минулої ротації. З 1 квітня цього року миротворчі завдання у Косовому вперше у своїй історії виконували воїни у «чорних беретах» - військовослужбовці окремого батальйону морської піхоти Центру військ берегової оборони Військово-Морських Сил ЗС України.

Командиром національної складової “УкрПолбату” нової ротації затверджено начальника штабу – першого заступника командира 95-ї окремої аеромобільної бригади ЗС України підполковника Михайла ЗАБРОДСЬКОГО.

Необхідно додати, що серед тих, хто в рамках ротації прибуде на заміну українським офіцерам у штабі сил КФОР у Косовому буде й жінка-офіцер майор Валерія ПАРАДА. До речі, вона вперше представлятиме жінок-офіцерів Збройних Сил України у штабі сил КФОР.