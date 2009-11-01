Кабмін: 300 тисяч доз Таміфлю розповсюдять у лікарнях безкоштовно

Кабінет міністрів України обіцяє, що 300 тисяч доз лікарського препарату «Таміфлю», який прибуде сьогодні вночі вантажем до Києва, буде безкоштовно розповсюджуватися у лікарнях країни.

Про це УНІАН повідомили в Управлінні по зв’язках зі ЗМІ Секретаріату Кабінету міністрів.

«Екстрену закупівлю та завезення в Україну препарату забезпечили прем’єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО та міністр закордонних справ Петро ПОРОШЕНКО. Саме вони особисто і будуть о 00:30 годині ночі (2 листопада) зустрічати цей вантаж в аеропорту «Бориспіль» та розсилатимуть його по регіонах України», - підкреслюється в повідомленні.

«Всі громадяни України, хто звернеться до лікарень, у разі необхідності отримають цей препарат невідкладно та безкоштовно», - зазначили в Управлінні по звязках зі ЗМІ Секретаріату Кабміну.

Як повідомляв УНІАН з посиланням на прес-секретаря Президента України Ірину ВАННИКОВУ, сьогодні вночі в столичний аеропорт «Бориспіль» зі швейцарського міста Базель прибуде транспортний літак Ан-12, який привезе 16-тонний вантаж з 300 тисячами упаковок Таміфлю, що є місячною нормою споживання препарату для всієї України.

Вона підкреслила, що міністр закордонних справ України Петро ПОРОШЕНКО на виконання доручення Президента провів переговори безпосередньо з виробником препарату «Хоффманн-ля рош», у результаті яких вдалося домовитись про закупівлю препарату по спеціальній ціні - 67 грн. за одну упаковку.