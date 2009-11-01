Путін лякає Європу «газовими проблемами України»

Прем`єр-міністр Росії Володимир Путін проінформував прем`єр-міністра Швеції, країни, яка головує в ЄС, про "проблеми України з оплатою російського газу і транзиту його європейським споживачам". Глава уряду Швеції пообіцяв довести стурбованість Росії до відома Єврокомісії.

"Під час бесіди Володимир Путін акцентував увагу керівництва ЄС на сигнали, які надходять, зокрема офіційними каналами з Києва, сигнали про можливі проблеми з оплатою поставок російського газу", - повідомив представник прес-служби уряду РФ.

В результаті цього, як підкреслив Путін, "можуть виникнути проблеми з транзитом російського газу, призначеного європейським споживачам, територією України", повідомили в прес-службі уряду РФ.

Телефонна розмова Путіна і прем`єр-міністра Швеції відбулася в рамках діалогу з керівництвом ЄС, що припускає взаємний обмін інформацією з актуальних проблем, зокрема в енергетичній сфері, відзначає РІА “Новости”.