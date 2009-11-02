Головний імунолог Києва дає 40%, що «свинячий грип» обійде столицю

Головний імунолог Києва Олег НАЗАР вважає, що існує лише 40% ймовірності того, що грип А/H1N1 обійде столицю.

Про це повідомляє газета «Сегодня».

«Спалах сезонного грипу можна очікувати в Києві впродовж місяця-двох. Щоправда, вірогідність того, що «свинячий грип» обійде столицю, лише 40%», - сказав він в інтерв`ю виданню.

О.НАЗАР упевнений, що для того, щоб не допустити вірус до Києва, необхідно, насамперед , встановити на вокзалах міста санітарні пункти, які контролюватимуть стан здоров`я гостей із заражених областей.

Видання нагадує, що за інформацією головного санлікаря столиці Олександра ПОНОМАРЕНКА, в столиці станом на 1 листопада госпіталізовано 120 людей з діагнозами ГРВІ, більш як 16 тис. хворих на гострі вірусні інфекції лікуються вдома; грипу поки в столиці не виявлено.