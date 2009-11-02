Двоє дітей з Черкащини захворіли після екскурсії до Тернополя

6 дітей зі Звенигородського району Черкаської області госпіталізовані з температурою, у двох дітей лікарі діагностували грип типу А.

Всі вони повернулися з екскурсії до Тернопільської області, повідомив кореспонденту УНІАН головний санітарний лікар Черкаської області Віталій САМОТУГА.

Всього на екскурсію на Тернопільщину їздило 30 дітей, зазначив він.

Як додав В.САМОТУГА, госпіталізованих дітей лікують, решта знаходиться під наглядом медиків.

Крім того, у всі дитячі заклади інтернатного типу направлено вказівку покращити харчування дітей і ввести обмеження на відвідування.