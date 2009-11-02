Харківська облрада дала гроші на боротьбу з грипом

Харківська обласна рада виділила 2,3 млн. грн. на боротьбу з грипом.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі Харківської облдержадміністрації, сьогодні на позачерговій сесії облради депутати розглянули та ухвалили план заходів у зв’язку з випадками захворювань на «каліфорнійський» грип, які зареєстровані в Західній Україні.

Зокрема, 2,3 млн. грн. було виділено до резервного фонду обласного бюджету на закупівлю медикаментів і пошиття марлевих пов`язок для мешканців Харківщини.

За інформацією голови Харківської облдержадміністрації Арсена АВАКОВА, з цих коштів 1,7 млн. грн. планується витратити на закупівлю відповідних медикаментів для лікарень Харкова й області, 300 тис. грн. – на створення територіального спеціального резерву безпосередньо по кожній ключовій лікарні (в усіх районах Харкова й області), а ще 300 тис. грн. – на пошиття марлевих пов`язок для жителів Харківщини.