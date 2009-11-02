Прем’єр-міністр Польщі закликав ЄС допомогти Україні
Д.Туск написав відповідного листа
Глава польського уряду Дональд ТУСК закликав керівництво Європейського союзу допомогти Україні подолати епідемію грипу, яка вже спричинила смерть близько 70 українців.
Як повідомили УНІАН у прес-службі уряду Польщі, відповідний лист Д.ТУСК надіслав голові Європейської комісії Жозе Мануелю БАРРОЗУ і прем’єр-міністру Швеції, котра зараз головує в ЄС, Фредеріку РЕЙНФЕЛЬДТУ.
Польський прем’єр закликав колег терміново визначити потреби України в медикаментах і медичних засобах, щоб організувати надання допомоги в міру можливостей ЄС.
Д.ТУСК також виступив за проведення надзвичайного засідання Ради у справах працевлаштування, здоров’я і прав споживачів Євросоюзу, на якому можна було б обговорити допомогу Україні.
Крім того, на цьому засіданні можна було б обговорити загальну епідеміологічну ситуацію в Європі.
Глава польського уряду назвав «транскордонним викликом» ситуацію, що склалася сьогодні в Україні.
«Характер цієї загрози вимагає – на мою думку – термінового вжиття заходів на рівні Європейського союзу», – йдеться у листі Д.ТУСКА.
Як повідомляв УНІАН, Польща стала першою країною, яка надала гуманітарну допомогу Україні, після оголошення минулого тижня у деяких областях Західної України епідемії грипу і ГРВІ.
Раніше Президент Польщі Лех КАЧИНСЬКИЙ висловив готовність допомогти українським властям визначити причину масових захворювань українців протягом останніх тижнів, а також надати гуманітарну допомогу.