Прем’єр-міністр Польщі закликав ЄС допомогти Україні

Глава польського уряду Дональд ТУСК закликав керівництво Європейського союзу допомогти Україні подолати епідемію грипу, яка вже спричинила смерть близько 70 українців.

Як повідомили УНІАН у прес-службі уряду Польщі, відповідний лист Д.ТУСК надіслав голові Європейської комісії Жозе Мануелю БАРРОЗУ і прем’єр-міністру Швеції, котра зараз головує в ЄС, Фредеріку РЕЙНФЕЛЬДТУ.

Польський прем’єр закликав колег терміново визначити потреби України в медикаментах і медичних засобах, щоб організувати надання допомоги в міру можливостей ЄС.

Д.ТУСК також виступив за проведення надзвичайного засідання Ради у справах працевлаштування, здоров’я і прав споживачів Євросоюзу, на якому можна було б обговорити допомогу Україні.

Крім того, на цьому засіданні можна було б обговорити загальну епідеміологічну ситуацію в Європі.

Глава польського уряду назвав «транскордонним викликом» ситуацію, що склалася сьогодні в Україні.

«Характер цієї загрози вимагає – на мою думку – термінового вжиття заходів на рівні Європейського союзу», – йдеться у листі Д.ТУСКА.

Як повідомляв УНІАН, Польща стала першою країною, яка надала гуманітарну допомогу Україні, після оголошення минулого тижня у деяких областях Західної України епідемії грипу і ГРВІ.

Раніше Президент Польщі Лех КАЧИНСЬКИЙ висловив готовність допомогти українським властям визначити причину масових захворювань українців протягом останніх тижнів, а також надати гуманітарну допомогу.