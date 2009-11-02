Ющенко зацікавився терапією для наркозалежних в'язнів

Президент України Віктор ЮЩЕНКО доручив Міністерству юстиції спільно з Міністерством охорони здоров’я проаналізувати законність та ефективність впровадження замісної терапії для наркозалежних, які знаходяться в установах виконання покарань.

Як повідомили УНІАН у прес-службі глави держави, про це йшлося під час зустрічі В.ЮЩЕНКА із співголовами Міжвідомчої робочої групи з питань протидії корупції - генеральним прокурором Олександром МЕДВЕДЬКОМ, головою Служби безпеки України Валентином НАЛИВАЙЧЕНКОМ та міністром юстиції України Миколою ОНІЩУКОМ.

Глава держави в ході зустрічі приділив увагу цій проблемі, що викликана численними зверненнями та протестними акціями громадських організацій.