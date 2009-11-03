У гуртожитках Тернополя дозволили залишитися лише сиротам та іноземцям

У гуртожитках Тернополя залишилися на проживання 486 студентів-сиріт та іноземців.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на прес-конференції повідомив заступник голови Тернопільської облдержадміністрації, голова обласної державної протиепідемічної комісії Федір ШЕВЧУК.

За його даними, у гуртожитках Тернопільського державного медичного університету зараз проживають 332 студенти (12 сиріт, 314 іноземців та 6 працюючих студентів), Тернопільського державного технічного університету – 100 студентів з числа сиріт та іноземців, Тернопільського національного економічного університету – 38 (5 сиріт та 33 іноземці), Тернопільського національного педагогічного університету – 15 (усі – сироти).

“Ці студенти постійно перебувають під контролем адміністрації навчальних закладів та під наглядом медиків”, – запевнив Ф.ШЕВЧУК.

Усі решта студентів поїхали додому одразу після оголошення карантину у вузах 28 жовтня.