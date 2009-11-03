Тимошенко веліла платити медикам понаднормові

Прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО доручила Міністерству охорони здоров’я розробити механізм виплати компенсації медпрацівникам, які працювали понаднормовий робочий час на лікуванні хворих на грип і ГРВІ.

Як передає кореспондент УНІАН, таке доручення Ю.ТИМОШЕНКО дала сьогодні на нараді в Івано-Франківську, на якій розглядався стан епідеміологічної ситуації в Івано-Франківській області.

Ініціював це питання на нараді міський голова Івано-Франківська Віктор АНУШКЕВИЧУС.

За словами Ю.ТИМОШЕНКО, «ми підтримуємо вашу пропозицію про додаткову оплату медпрацівникам, які лікували хворих у понаднормовий робочий час. Це нова ідея, яка висловлена сьогодні вперше».

«Я доручаю Міністерству охорони здоров’я розробити механізм виплати грошей, і як правильно скласти табелі на їх оплату і цей механізм застосувати в усіх медичних закладах України, - наголосила Ю.ТИМОШЕНКО, - але це має стосуватися лише тих, хто лікує хворих на грип, ГРВІ і пневмонію».

Ю.ТИМОШЕНКО пообіцяла учасникам наради, врахувати всі висловлені пропозиції і ці пропозиції будуть відображені у відповідній урядовій постанові.