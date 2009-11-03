Посилено санітарний контроль на кордоні з Росією

21:54, 03 листопада 2009
Суспільство
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Про це повідомила заступник міністра РФ

Санітарний контроль на кордоні посилений як з боку РФ, так і з боку України через епідемію грипу.

Як повідомили УНІАН у Міністерстві охорони здоров‘я та соціального розвитку РФ, про це поінформувала заступник міністра Вероніка СКВОРЦОВА.

«Усі особи, які перетинають кордон, піддаватимуться звичайним карантинним заходам. Проводитиметься оцінка стану здоров`я. У разі виявлення ГРВІ буде призначене лікування. В особливих випадках буде призначений карантин», - сказала В.СКВОРЦОВА.

 

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