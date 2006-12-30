Білорусь відмовляється від російської нафти

Концерн Білнафтохім зупинив укладені на 2007 рік контракти з російськими нафтовими компаніями на постачання нафти до Білорусії з огляду на невигідність цих закупівель, повідомляють державні ЗМІ Білорусії.

Ці дії спричинені запровадженням Росією митних зборів на ввезення російської нафти до Білорусі, цитує агентство "БЕЛТА" слова голови Білнафтохіму Олександра Боровського.

На його думку, запровадження митного збору на нафту у розмірі $180,7 на одну тонну - неадекватне рішення.

Джерело в Білнафтохімі підтвердило РІА Новости факт припинення контрактів. "Ми вимушені зупинити чинні контракти з російськими нафтовими компаніями, оскільки в разі постачання російської нафти до Білорусії з експортним митом Білорусія зазнає збитків у десятки мільйонів доларів", - сказав співрозмовник агентства.

Російські нафтові компанії з 1 січня 2007 року повинні будуть сплачувати експортне мито при постачанні нафти до Білорусії.

На початку грудня прем`єр РФ Михайло Фрадков підписав ухвалу, відповідно до якої постачання нафти до Білорусії оподатковуватимуться вивізним митом, як і для країн, що не входять у Митний союз.

З 1999 року, коли Росія і Білорусія підписали документ про створення Союзної держави, російська нафта, як і інша продукція, постачалася сусідам безмитно і, відповідно, коштувала споживачам (нафтопереробним заводам) дешевше.

Тепер вона коштуватиме їм дорожче мінімум на $180,7 за тонну - саме така ставка мита встановлена урядом РФ для експорту сирої нафти і діятиме до 1 лютого.

Своє рішення російська сторона пояснила тим, що Білорусія розірвала міжурядову угоду, згідно з якою 85% мита на експорт, зокрема, нафтопродуктів, вироблених у Білорусі з російської сировини, мають бути зараховані до російського бюджету, і лише 15% - до бюджету Білорусії.

Росія є основним постачальником енергоносіїв до Білорусії. Загалом протягом 2005 року до Білорусії було поставлено 19,3 мільйона тонн нафти і 20,2 мільярда кубічних метрів природного газу, в поточному році об`єми постачань збільшилися.

РІА "Новости"