БЮТ пропонує нормувати кількість робочих місць для молоді

Народний депутат України (БЮТ) Антон ЯЦЕНКО пропонує нормувати на підприємствах кількість робочих місць для молоді.

Це передбачено законопроектом №5299 від 2 жовтня 2009 р., розміщеному на офіційному сайті Верховної Ради.

Згідно з проектом закону, для підприємств, установ і організацій встановлюється норматив робочих місць для працевлаштування молоді, яка закінчила або припинила навчання в середніх загальноосвітніх школах, професійно-технічних або вищих навчальних закладах, звільнилася з термінової служби або альтернативної (невійськової) служби і якій надається перше робоче місце, в розмірі не менше 5% середньооблікової чисельності платних працівників на рік, а якщо працює від 10 до 25 осіб – у кількості одного робочого місця.

Підприємства повинні самостійно розраховувати кількість робочих місць для працевлаштування молоді, округляючи до цілого числа.

Підприємства, на яких на основному місці працюють 10 і більше осіб, повинні щорічно надавати Фонду загальнообов`язкового соціального страхування на випадок безробіття звіт про працевлаштування молоді.

Крім того, законодавством передбачено відповідальність за ненадання керівником підприємства до Фонду даного звіту.