У Києві перевищено епідемічний поріг

У Києві незначно перевищено епідемічний поріг за рахунок захворюваності людей на ГРЗ.

Про це в ефірі 5 каналу заявив директор центру грипу та ГРЗ Олександр Гриневич.

"На даний момент епідемічний поріг на території Києва перевищений незначно. Для Києва ще не характерна клінічна картина у тому обсязі, який спостерігається у західних регіонах", - зазначив він.

"Епідемічний поріг перевищено, але його перевищено за рахунок ГРЗ", - підкреслив Гриневич.

Коментуючи інформацію ведучою про 22 випадки захворювання "свинячим" грипом в Україні, він сказав: "Я думаю, що ця цифра більша, тому що дуже типова клінічна картина захворювання у тих регіонах, де було виявлено багато цих випадків".

Водночас керівник центру грипу вважає, що не варто оголошувати епідемічний стан по всій країні, "тому що є такі регіони, де, у порівнянні з минулим тижнем, є спад захворюваності".

За словами Гриневича, завдяки карантину у деяких регіонах захворюваність пішла на спад.

Він зазначив, що ситуація з захворюваністю є контрольованою і закликав людей своєчасно повідомляти лікаря, у випадку наявності ознак захворювання.

Українська правда