Ще 3 тисячі людей захворіли на Житомирщині

За добу в Житомирській області зареєстровано більш як 3 тисячі нових випадків захворюваності на грип та гострі респіраторні вірусні інфекції.

Про це УНІАН повідомили у Головного управління охорони здоров’я Житомирської ОДА.

За їх даними, за останню добу (станом на 15.00 годину сьогодні) в області зареєстровано 3377 нових випадків захворювань на грип та ГРВІ, з них серед дорослих 2054, в тому числі 19 вагітних та 1323 випадки серед дітей віком до 18 років. Госпіталізовано 123 хворих, з них 38 дорослих (в тому числі 3 вагітних) та 85 дітей віком до 18 років. Загалом у Житомирській області на грип та ГРВІ вже захворіло 13554 особи, з них госпіталізовано 631 особу.

Відтак медики закликали населення регіону максимально обмежити перебування у багатолюдних місцях та уникати контактів з хворими.