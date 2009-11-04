Тимошенко: дуже добре, що ми так радикально налаштували суспільство

Прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО вважає, що всеохоплююча мобілізація українців на боротьбу з грипом дала результати.

Як передає кореспондент УНІАН, про це вона заявила сьогодні на нараді з питання боротьби з епідемією грипу.

«Дуже добре, що ми таким радикальним чином сьогодні налаштували все суспільство, всіх українців на протидію грипу, на протидію розповсюдженню інфекції», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Вона наголосила, що Всесвітня організація охорони здоров`я давала дуже негативні прогнози щодо розвитку захворювання, але вони на сьогодні, на щастя, не підтверджуються.

«Я думаю, що тут більшість фахівців у цьому залі (у залі проведення наради – УНІАН), ви чудово знаєте, які прогнози щодо України давала Всесвітня організація охорони здоров`я – ви можете знайти сайт і почитати, і я думаю, що дуже добре, що ніде ці дані не оприлюднили, що вони залишаються тільки на сайті, і я думаю, що наше з вами свята справа – не допустити того, щоб навіть на відстань до цих цифр Україна підходила», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Вона наголосила, що жителі України продемонстрували надзвичайну турботу про своє здоров`я і здоров`я своїх близьких.

«Те, що люди відчувають відповідальність за своє здоров`я, за здоров`я своїх близьких – почали застосовувати профілактичні засоби і звертатися терміново до лікарень і поліклінік – я думаю, що це для держави складно, тому що дуже великий потік пішов до лікарень, але це й захист їх здоров`я. Це і є превентивні заходи», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Прем`єр-міністр підкреслила, що завдяки роботі медиків і пильності самих українців можна буде подолати епідемію.