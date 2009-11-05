У Андріївської церкви обвалилися сходи

Андріївську церкву в Києві тимчасово закрили у зв’язку з роботами з укріплення її конструкцій, повідомляється на інтернет-порталі газети «Новая».

Як розповів виданню настоятель Андріївської церкви Митрофорний Протоієрей о. ВІТАЛІЙ (ДАНЬЧАК), біля церкви обвалилися сходинки і тепер всі заплановані обряди проводять в приміщенні УАПЦ біля Михайлівського собору.

«Ми просили не закривати храм під час ремонту паперті, а прокласти кладку від сходів до входу. Нам обіцяли це зробити, але потім відмовилися», - поскаржився він, додавши, що замість обіцяних двох тижнів священнослужителі залишаться «без даху над головою» більше місяця.

«Нас навіть не пустили до церкви, щоб забрати журнал записів на проведення обрядів, і ми не можемо попередити людей про їх відміну», - наголосив отець ВІТАЛІЙ.

За словами начальника будділянки Сергія СТАДНОГО, про обумовлену дату закриття церкви будівельники попередили Владику за три тижні спеціальним листом. Зараз до храму можна потрапити лише будівельними лісами. Ні про який місток для відвідувачів не може бути й мови - це небезпечно, стверджують будівельники. Вони прогнозують, що всі роботи на об`єкті буде завершено максимум за п`ять тижнів.